Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,01
31,9
УКР
Главная   Новости спорта   Новости тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис завели совместный Instagram

Сегодня, 19:48

История об отношениях двух звезд тенниса получила продолжение: спортсмены открыли совместный аккаунт в социальной сети

Совместный Instagram Свитолиной и Монфиса
Совместный Instagram Свитолиной и Монфиса.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис завели совместный Instagram https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0bd/d07/5c40bdd07d98b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0bd/d07/5c40bdd07d98b.jpg Теннис История об отношениях двух звезд тенниса получила продолжение: спортсмены открыли совместный аккаунт в социальной сети

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис, подтвердившие сегодня свои романтические отношения, завели совместный Instagram – аккаунт под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально". Звездная теннисная пара пообещала опубликовать первую фотографию, когда число подписчиков достигнет тысячи человек. На вечер 17 января количество подписчиков составляет чуть больше 450 человек.

Читайте также

24-летняя Элина Свитолина в рейтинге WTA занимает седьмое место, за свою карьеру она заработала более 13 миллионов долларов на корте. 32-летний Гаэль Монфис занимает 33-е место в рейтинге ATP, его заработки на корте составляют 15 миллионов долларов.

Слухи о том, что в теннисном мире появилась новая звездная пара появились пару недель назад, после того, как Гаэль появился на нескольких фото вместе с Элиной – в Дубае и Мельбурне.

Напомним, что около года назад лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, что разошлась с бойфрендом из Великобритании.

Кадры из Instagram Гаэля Монфиса

 

теннисист, Элина Свитолина, теннисистка, Гаэль Монфис

Вы сейчас просматриваете новость " Первая ракетка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис завели совместный Instagram". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Элина Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 09:54

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла словачку Кужмову

Свитолина легко разобралась с соперницей на старте Australian Open

15 января, 13:04

Украинка обыграла Голубич за 1 час и 2 минуты

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира