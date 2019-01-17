Первая ракетка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис завели совместный Instagram

История об отношениях двух звезд тенниса получила продолжение: спортсмены открыли совместный аккаунт в социальной сети

Совместный Instagram Свитолиной и Монфиса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис завели совместный Instagram https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0bd/d07/5c40bdd07d98b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0bd/d07/5c40bdd07d98b.jpg 2019-01-17T19:48:00+02:00 Теннис История об отношениях двух звезд тенниса получила продолжение: спортсмены открыли совместный аккаунт в социальной сети

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис, подтвердившие сегодня свои романтические отношения, завели совместный Instagram – аккаунт под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально". Звездная теннисная пара пообещала опубликовать первую фотографию, когда число подписчиков достигнет тысячи человек. На вечер 17 января количество подписчиков составляет чуть больше 450 человек.

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24-летняя Элина Свитолина в рейтинге WTA занимает седьмое место, за свою карьеру она заработала более 13 миллионов долларов на корте. 32-летний Гаэль Монфис занимает 33-е место в рейтинге ATP, его заработки на корте составляют 15 миллионов долларов.

Слухи о том, что в теннисном мире появилась новая звездная пара появились пару недель назад, после того, как Гаэль появился на нескольких фото вместе с Элиной – в Дубае и Мельбурне.

Напомним, что около года назад лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, что разошлась с бойфрендом из Великобритании.

Кадры из Instagram Гаэля Монфиса















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Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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