Победа за 133 минуты: Свитолина – уже в полуфинале Индиан-Уэллса
Первая ракетка Украины наиграла в США уже на 328 тысяч долларов. Остановить ее попробует канадка Андрееску
Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира в Индиан Уэллсе с призовым фондом в 9 миллионов долларов. В 1/4 финала украинка справилась с 61-й ракеткой мирового рейтинга Маркетой Вондрусовой из Чехии. Это была волевая победа Свитолиной. Первый сет она проиграла – 4:6. Но оба следующих с таким же счетом завершила в свою пользу - 6:4, 6:4.
Матч продлился 2 часа 13 минут. За это время Элина совершила 3 подачи навылет, реализовала 6 из 11 брейкпоинтов и допустила всего одну двойную ошибку. Показатели представительницы Чехии – 2 эйса, 5 двойных, и всего 5 из 12 брейкпоинтов Вондрусовой были реализованы.
Выйдя в полуфинал Индиан-Уэллса, Элина Свитолина заработала 327 965 долларов. Соперницей украинки в поединке за выход в финал будет 18-летняя канадка румынского происхождения Бьянка Ванесса Андрееску.
Бьянка – 60-й номер рейтинга WTA. На этот турнир попала по Wild Card. В предыдущем раунде она буквально уничтожила испанку Гарбинье Мугурусу – 6:0, 6:1. За свою карьеру соперника Элины заработала 350 909 долларов.
Как сообщалось ранее, Свитолина призналась, что мечтает о такой машине, как у Роналду.
Также сообщалось, что Элина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети.
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