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Победа за 133 минуты: Свитолина – уже в полуфинале Индиан-Уэллса

Сегодня, 08:35

Первая ракетка Украины наиграла в США уже на 328 тысяч долларов. Остановить ее попробует канадка Андрееску

Элина Свитолина - в полуфинале
Элина Свитолина - в полуфинале. Фото: AFP
Победа за 133 минуты: Свитолина – уже в полуфинале Индиан-Уэллса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9f4/665/5c89f4665c179.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9f4/665/5c89f4665c179.png Теннис Первая ракетка Украины наиграла в США уже на 328 тысяч долларов. Остановить ее попробует канадка Андрееску

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира в Индиан Уэллсе с призовым фондом в 9 миллионов долларов. В 1/4 финала украинка справилась с 61-й ракеткой мирового рейтинга Маркетой Вондрусовой из Чехии. Это была волевая победа Свитолиной. Первый сет она проиграла – 4:6. Но оба следующих с таким же счетом завершила в свою пользу - 6:4, 6:4.

Матч продлился 2 часа 13 минут. За это время Элина совершила 3 подачи навылет, реализовала 6 из 11 брейкпоинтов и допустила всего одну двойную ошибку. Показатели представительницы Чехии – 2 эйса, 5 двойных, и всего 5 из 12  брейкпоинтов Вондрусовой были реализованы.

Выйдя в полуфинал Индиан-Уэллса, Элина Свитолина заработала 327 965 долларов. Соперницей украинки в поединке за выход в финал будет 18-летняя канадка румынского происхождения Бьянка Ванесса Андрееску.

Бьянка – 60-й номер рейтинга WTA. На этот турнир попала по Wild Card. В предыдущем раунде она буквально уничтожила испанку Гарбинье Мугурусу – 6:0, 6:1. За свою карьеру соперника Элины заработала 350 909 долларов.

Как сообщалось ранее, Свитолина призналась, что мечтает о такой машине, как у Роналду.

Также сообщалось, что Элина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети.

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Тег теннис, Элина Свитолина

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Сегодня|Спорт

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