Победа за 133 минуты: Свитолина – уже в полуфинале Индиан-Уэллса

Первая ракетка Украины наиграла в США уже на 328 тысяч долларов. Остановить ее попробует канадка Андрееску

Элина Свитолина - в полуфинале. Фото: AFP

Победа за 133 минуты: Свитолина – уже в полуфинале Индиан-Уэллса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9f4/665/5c89f4665c179.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9f4/665/5c89f4665c179.png 2019-03-14T08:35:00+02:00 Теннис Первая ракетка Украины наиграла в США уже на 328 тысяч долларов. Остановить ее попробует канадка Андрееску

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира в Индиан Уэллсе с призовым фондом в 9 миллионов долларов. В 1/4 финала украинка справилась с 61-й ракеткой мирового рейтинга Маркетой Вондрусовой из Чехии. Это была волевая победа Свитолиной. Первый сет она проиграла – 4:6. Но оба следующих с таким же счетом завершила в свою пользу - 6:4, 6:4.

Матч продлился 2 часа 13 минут. За это время Элина совершила 3 подачи навылет, реализовала 6 из 11 брейкпоинтов и допустила всего одну двойную ошибку. Показатели представительницы Чехии – 2 эйса, 5 двойных, и всего 5 из 12 брейкпоинтов Вондрусовой были реализованы.

Выйдя в полуфинал Индиан-Уэллса, Элина Свитолина заработала 327 965 долларов. Соперницей украинки в поединке за выход в финал будет 18-летняя канадка румынского происхождения Бьянка Ванесса Андрееску.

Бьянка – 60-й номер рейтинга WTA. На этот турнир попала по Wild Card. В предыдущем раунде она буквально уничтожила испанку Гарбинье Мугурусу – 6:0, 6:1. За свою карьеру соперника Элины заработала 350 909 долларов.

Как сообщалось ранее, Свитолина призналась, что мечтает о такой машине, как у Роналду.

Также сообщалось, что Элина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Победа за 133 минуты: Свитолина – уже в полуфинале Индиан-Уэллса". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.