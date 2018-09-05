Победительница "Ролан Гаррос" завершила карьеру

Экс-четвертая ракетка мира итальянка Франческа Скьявоне на пресс-конференции на US Open объявила о завершении карьеры. 38-летняя уроженка Милана – профессионал с 1998-го – проиграла восемь своих одиночных финалов WTA, прежде чем в 2007-м выиграть первый титул.

В 2010-м, будучи 17-й ракеткой мира, выиграла "Ролан Гаррос" и стала первой итальянкой – чемпионкой "Большого шлема" и позднее – первой итальянкой в топ-5 мирового рейтинга. С тех пор сыграла еще в одном финале и четвертьфинале "Шлемов", взяла еще четыре титула WTA, в том числе в прошлом году.

Трехкратная обладательница Кубка Федерации, участница Олимпийских игр и итогового турнира WTA. Сыграла на 61 турнире "Большого шлема" подряд (2000 – 2015) – второй показатель в женском теннисе после Аи Сугиямы (62).

Напомним, что сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема". В 1/4 финала US Open Цуренко в двух сетах проиграла японской сопернице Наоми Осаке – 1:6, 1:6.