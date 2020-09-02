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Приму украинского тенниса Свитолину организаторы турнира назвали россиянкой

2 сентября, 09:54

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Позже ошибку в интернете заметили и извинились за нее, но не исправили другую

Неприятную ошибку допустили организаторы женского теннисного турнира, который с 20 по 26 сентября пройдет во французском Страсбурге. Представляя соревнования в интернете, пресс-служба назвала лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину россиянкой. Тем временем, украинка Костюк разгромила именитую россиянку на US Open.

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Пресс-службе турнира на неточность указали болельщики и сама Свитолина, пишет сайт "Большой теннис Украины". Напомним, Элина решила не ехать на турниры в Нью-Йорк, в том числе и на Открытый чемпионат США, из-за опасности заразиться коронавирусом. Организаторы французского турнира удалили ошибочное сообщение и написали новое, где напротив имени уроженки Одессы российский флаг заменили на украинский, добавив "конечно же" и извинившись.

А вот у американки Софии Кенин, победительницы Открытого чемпионата Австралии этого года, так и остался флаг Либерии. В отличие от стяга США, на нем меньше полос и всего одна звезда, тогда как в Штатов – 50.

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Смотрите, как Элина выигрывала на турнире в мексиканском Монтеррее до карантина:

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ошибка теннис Страсбург турнир Элина Свитолина WTA
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