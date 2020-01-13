Пятеро украинских теннисистов узнали соперников по квалификации Australian Open

Первый "Большой шлем" в 2020 году начнется в Мельбурне через неделю

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

Ровно через неделю, 20 января, стартует первый в 2020 году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии. На этой неделе на хардовых кортах Мельбурна пройдут отборочные соревнования. Как мы сообщали, в квалификации Australian Open-2020 выступят пятеро украинцев.

Сегодня наши соотечественники узнали соперников по квалификации. В мужской сетке из наших выступит только Сергей Стаховский. В обновленном в понедельник рейтинге 34-летний киевлянин занимает 152-е место. Завтра его оппонентом в первом раунде отбора будет словенец Рола Блаж – 143-й номер табеля о рангах.

В женской сетке сыграют четыре украинки. Юная Марта Костюк сразится с россиянкой Натальей Вихлянцевой, посеянной под шестым номером, Ангелина Калинина – с румынкой Моникой Никулеску, Дарья Лопатецкая – со швейцаркой Конни Перрин, а Катарина Завацкая – китаянкой Шуюэ Ма. Кстати, Завацкая, получившая четвертый номер посева, накануне заявила, что за каждый эйс будет отдавать 50 долларов в фонд борьбы с пожарами в Австралии.

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Как мы ранее сообщали, Свитолина дала деньги на операцию Лопатецкой. "Хотим поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию", – сообщала сестра Даши Мария.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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