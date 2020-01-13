Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Пятеро украинских теннисистов узнали соперников по квалификации Australian Open

13 января, 16:39

Первый "Большой шлем" в 2020 году начнется в Мельбурне через неделю

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

Ровно через неделю, 20 января, стартует первый в 2020 году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии. На этой неделе на хардовых кортах Мельбурна пройдут отборочные соревнования. Как мы сообщали, в квалификации Australian Open-2020 выступят пятеро украинцев.

Сегодня наши соотечественники узнали соперников по квалификации. В мужской сетке из наших выступит только Сергей Стаховский. В обновленном в понедельник рейтинге 34-летний киевлянин занимает 152-е место. Завтра его оппонентом в первом раунде отбора будет словенец Рола Блаж – 143-й номер табеля о рангах.

В женской сетке сыграют четыре украинки. Юная Марта Костюк сразится с россиянкой Натальей Вихлянцевой, посеянной под шестым номером, Ангелина Калинина – с румынкой Моникой Никулеску, Дарья Лопатецкая – со швейцаркой Конни Перрин, а Катарина Завацкая – китаянкой Шуюэ Ма. Кстати, Завацкая, получившая четвертый номер посева, накануне заявила, что за каждый эйс будет отдавать 50 долларов в фонд борьбы с пожарами в Австралии.

Реклама

Как мы ранее сообщали, Свитолина дала деньги на операцию Лопатецкой. "Хотим поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию", – сообщала сестра Даши Мария.

В тренде
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке Испании

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Australian Open Сергей Стаховский эйс Катарина Завацкая

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian Open
Приведут ли разрушительные пожары в Австралии к переносу матчей Australian OpenТеннис
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтинге
В день разгромного поражения Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтингеТеннис
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 году
Неудачное начало сезона: Свитолина проиграла первый матч в 2020 годуТеннис
"Заткнись уже": Зверев на русском обматерил отца во время матча, доведя того до слезТеннис
"Начнем заново": экс-первая ракетка Украины пытается вернуться в большой теннисТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...