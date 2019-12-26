Пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open-2020

За один матч на турнире теннисисты могут заработать более 300 тысяч гривен

/ Фото: AFP

Пять представителе Украины выступят в квалификации первого турнира "Большого шлема" в 2020 году Australian Open. Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне c 20 января по 2 февраля, а отборочный этап – неделей ранее. Ранее стало известно, сколько заработают победители Australian Open-2020. Призовые в следующем году будут рекордными.

В квалификации женского сингла выступят Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дарья Лопатецкая, использующая свой замороженный рейтинг (228).

В мужском одиночном разряде в калификации выступит Сергей Стаховский. Как мы писали ранее, еще один теннисист из Украины Александр Долгополов снялся с Australian Open – он не успеет восстановиться после операции на ноге.

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Отметим, что в квалификации можно заработать минимум 320 тысяч гривен (20 тысяч австралийских долларов). В основной сетке сумма призовых стартует с 1,4 млн грн (90 тысяч австралийских долларов)

Ранее мы писали, что пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" следующего сезона- этоЭлина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Ранее мы писали, что Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере. Украинская теннисистка сменила тренера. Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

Теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном:

Видео: Twitter

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