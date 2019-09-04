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Пятикратный чемпион US Open Роджер Федерер покинул турнир

4 сентября, 10:33

Швейцарец в пяти сетах уступил Григору Димитрову

Димитров выбил Федерера

Димитров выбил Федерера / Фото: AFP

Швейцарец Роджер Федерер не смог пробиться в полуфинал US Open-2019. В четвертьфинале Федерер, посеянный под 3-м номером, проиграл болгарину Григору Димитрову – 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

Поединок продолжался 3 часа 12 минут. На счету Федерера 6 эйсов, 40 виннеров, 1 двойная и 60 невынужденных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Димитров подал навылет 6 раз, чисто выиграл 35 мячей, совершил 7 двойных и 41 невынужденную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

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За место в финале Димитров сразится с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым.

Для Григора выход в полуфинал US Open – лучший результат в карьере. А вот Федерер пять раз выигрывал Открытый чемпионат США. 

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Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.

Читайте также: Элина снова в ТОП-3 планеты: яркие кадры безумия Свитолиной на US Open

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теннис US Open Роджер Федерер Большой шлем Григор Димитров

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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