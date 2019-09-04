Пятикратный чемпион US Open Роджер Федерер покинул турнир

Димитров выбил Федерера / Фото: AFP

Швейцарец Роджер Федерер не смог пробиться в полуфинал US Open-2019. В четвертьфинале Федерер, посеянный под 3-м номером, проиграл болгарину Григору Димитрову – 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

Поединок продолжался 3 часа 12 минут. На счету Федерера 6 эйсов, 40 виннеров, 1 двойная и 60 невынужденных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Димитров подал навылет 6 раз, чисто выиграл 35 мячей, совершил 7 двойных и 41 невынужденную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15.

Реклама

За место в финале Димитров сразится с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым.

Для Григора выход в полуфинал US Open – лучший результат в карьере. А вот Федерер пять раз выигрывал Открытый чемпионат США.

В тренде В Минске пройдут переговоры контактной группы по Донбассу

Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.

Читайте также: Элина снова в ТОП-3 планеты: яркие кадры безумия Свитолиной на US Open

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама