Рафаэль Надаль обыграл на "Ролан Гаррос" теннисиста, который не слышит женских голосов

Действующий чемпион без труда прошел немца Янника Ханфмана

Подача Надаля. Фото: AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не испытал проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции. В трех партиях действующий чемпион обыграл представителя Германии Янника Ханфмана – 6:2, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Второй сеяный Надаль отметился 5 эйсами, 2 двойными ошибками и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ханфмана 2 подачи навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником француза станет победитель пары Янник Маден (Германия) – Киммер Коппеянс (Бельгия).

Интересно, что ранее Ханфман рассказал об особенностях своего здоровья. "Я слышу примерно на 60% от нормы. Иногда это даже бывает преимуществом – на больших кортах меня не отвлекают посторонние вещи. Тем не менее, когда на стадионе по-настоящему громко, я все нормально слышу, проблемы бывают в женских голосах – иногда я их просто не слышу", – признался Янник.

Отметим, что сегодня на "Ролан Гаррос" стартует украинка Даяна Ястремская. На прошлой неделе она выиграла турнир в Страсбурге. Даяна входит в наш рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Там у Даяны почти 40 тысяч "фанатов". Среди наших теннисисток по этому показателю Даяна третья – после Элины Свитолины (453 тысячи) и Марты Костюк (58 тысяч).

Даяна Ястремская

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