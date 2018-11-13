Расклады: за кого болеть на Итоговом турнире АТР

Прокатившись в лондонском метро и отгуляв открытие Финала ATP в Вестминстерском дворце, джентльменская восьмерка лучших теннисистов сезона сменила строгие костюмы на спортивное обмундирование и уже сыграла первые матчи Итогового турнира на арене "О2". И если в подземке британцы, которым на днях посчастливилось проехать целых семь станций в одном вагоне со звездами кортов, пытались себя сдерживать, то на стадионе их визги, оры и ахи при виде кумиров только поощряются. В этом году организаторы ввели новый элемент шоу: во время матча на экранах показывают громкость трибун, и теперь в конце турнира можно определить моменты, которые вызвали у зрителей самую бурную реакцию. Рассказываем, почему к ним нужно присоединяться, даже сидя у мониторов, и за кого болеть на этот раз.

ЗА САХАРНЫЙ ДЖЕКПОТ. Победа на Уимблдоне, победа на US Open, возвращение на 1-ю строчку мирового рейтинга — слаже камбек для Новака Джоковича и придумать сложно. Дополнительную дозу сахара может обеспечить титул в Лондоне, который сравняет его с рекордом Федерера. Восстановившись после весенней операции на локте, серб стал первым игроком в истории ATP, кому удалось в течение сезона подняться к №1 из-за пределов топ-20 (еще в июне он был №22), за что главный фаворит Итогового и был удостоен награды "камбек года" от ATP.





ЗА ПОЭЗИЮ ЛЮБИМЦА. Первый крупный титул года — Australian Open — ушел к Роджеру Федереру, последний — Итоговый, — замкнув кольцо, должен попасть в те же руки (если вам такая композиция сюжета ближе). Еще будет очень поэтично, если 37-летний Родж — самый старший среди участников и 16 лет подряд "любимый игрок болельщиков" по версии ATP — завоюет здесь свой юбилейный 100-й трофей в карьере. Шансы есть и после поражения от Нишикори в первом матче. А если выиграет в этом году, то ждите повторения в следующем, потому что Финалы швейцарец всегда выигрывает парами: 2003 и 2004, 2006 и 2007, 2010 и 2011.





ЗА ВЗРОСЛЕНИЕ САШИ. Хотя Александру Звереву всего 21, он младше всех в восьмерке, но уже не первый год ходит в статусе фаворита. Однако никак не осилит турниры уровня мейджоров. Но удалось же в этом сезоне впервые дойти до четвертьфинала Ролан Гаррос — почему не поднять планку и здесь? Будет самым юным чемпионом за 10 лет: в 2008-м Джокович выиграл свой дебютный тоже в 21.





ЗА ГЕОГРАФИЮ. Финал ATP еще никогда не выигрывал представитель африканских стран. Кевин Андерсон из ЮАР, запомнившийся в этом году пятисетовыми победами длиною в жизнь над Федерером и Изнером на Уимблдоне, вполне может стать первым.





ЗА ЩЕПОТКУ ПЕРЦА. Спортивная Хорватия в этом году ассоциируется исключительно с футболом — пора напомнить о себе Марину Чиличу! Трижды он квалифицировался в Финал и ни разу не вышел из группы. Так и в сезоне все вроде было ровненько и удачно, даже №3 становился, но перчинки не хватает.





ЗА ПРИРУЧЕНИЕ ХАРДА. 25-летний Доминик Тим за сезон успел травмировать голеностоп и плечо, и восстановиться, чтобы сыграть в финале Гаррос и подтянуть игру на харде — теперь он играет на нем почти так хорошо, как на грунте (вон как нервы щекотал Надалю на US Open!). И будет грызть бетон и здесь, несмотря на поражение Андерсону в первом матче. Молодого напора хватает: австриец — один из трех финалистов (со Зверевым и Нишикори), кому нет 30.





ЗА НАОМИ И ДЕЛЬПО. Кэй Нишикори попал сюда после отказа Хуана Мартина Дель Потро, повредившего колено. Как и Хуан не так давно, Кэй уверенно возвращается в топ после травмы запястья и готов сделать то, что не удалось его землячке Наоми Осаке, с которой в этом году почти синхронно покорял US Open (остановился в 1/2-й), — стать первым теннисистом из Азии, выигравшим Итоговый.





ЗА ПАРАМЕТРЫ НБА. После того как невезучий Рафаэль Надаль, ни разу не выигрывавший Финал, очередной раз уступил свое место на турнире (теперь из-за голеностопа), американец Джон Изнер, автор двух самых длинных матчей в истории "шлемов", в свои 33 попал сюда впервые — такого возрастного дебютанта не было почти полвека. А такого высокого — 2,08 м — не было никогда!