Реванш не удался: Цуренко вновь проиграла Халеп

Украинской теннисистке не удалось выйти в четвертьфинал турнира в ОАЭ

Симона идет дальше. Фото: AFP

Реванш не удался: Цуренко вновь проиграла Халеп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d36/568/5c6d36568fe07.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d36/568/5c6d36568fe07.jpg 2019-02-20T13:13:35+02:00 Теннис Украинской теннисистке не удалось выйти в четвертьфинал турнира в ОАЭ

Вторую неделю подряд жребий сводит украинку Лесю Цуренко и экс-первую ракетку мира Симону Халеп. Сначала в Дохе, а теперь и в Дубае победу отпраздновала румынка. Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился победой Халеп в двух сетах со счетом – 6:3, 7:5.

Симона 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету Леси ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Теперь в четвертьфинале турнира Симона Халеп сыграет с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь) – Белинда Бенчич (Швейцария).

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Дубае является другая украинка Элина Свитолина, которая ранее пробилась в третий раунд. Украинка сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы.

Напомним, что Итоговый чемпионат WTA 2018 года выиграла Элина Свитолина:

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом. Теннисисты подтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

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