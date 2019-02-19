Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Дубае

Украинская теннисистка обыграла Онс Жабур, которая снялась из-за травмы во втором сете

Элина Свитолина. Фото: AFP

Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Дубае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bee/1c5/5c6bee1c59895.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bee/1c5/5c6bee1c59895.png 2019-02-19T13:58:00+02:00 Теннис Украинская теннисистка обыграла Онс Жабур, которая снялась из-за травмы во втором сете

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA Premier 5 с призовым фондом 2 828 000 долларов Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае. Действующая чемпионка соревнований, посеянная на турнире под шестым номером, во втором раунде встречалась с представительницей Туниса Онс Жабур.

Теннисистка из Туниса повела в первой партии 3:0, затем украинка отыгралась и вышла вперед 5:4, но не подала на сет. Судьба партии решилась на тайбрейке, который выиграла Свитолина со счетом 7:4, реализовав пятый сетбол. Во втором сете украинка повела 4:0, после чего ее соперница отказалась от продолжения борьбы, сославшись на травму.

Следующая соперница Элины определится в матче между испанкой Гарбинье Мугурусой (№12 посева) и Чжэн СайСай из Китая.

Ранее мы писали, что бойфренд Свитолиной выиграл первый турнир в году и получил 405 тысяч евро. Гаэль Монфис победил Станисласа Вавринку в финале турнира АТР в Роттердаме.

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

Элина Свитолина, путь к успеху:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира в Дубае". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.