Роджер Федерер, который не играет с марта, стал первой ракеткой мира
Для 36-летнего теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга
Швейцарец Роджер Федерер вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Федерер, который не участвует в турнирах АТР с марта, сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале турнира в Мадриде. Для 36-летнего швейцарского теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга.
Рейтинг ATP, версия от 14 мая:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
9 (9). Джон Изнер (США) – 3305
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930
ТОП-5 украинцев в рейтинге
54 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966
130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435
272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196
486 (468). Илья Манафов (Украина) – 71
509 (511). Данило Калениченко (Украина) – 66
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