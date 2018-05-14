Роджер Федерер, который не играет с марта, стал первой ракеткой мира Сегодня, 11:38 Просмотров: ...

Для 36-летнего теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга

Роджер Федерер. Фото AFP

Швейцарец Роджер Федерер вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Федерер, который не участвует в турнирах АТР с марта, сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале турнира в Мадриде. Для 36-летнего швейцарского теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга. Рейтинг ATP, версия от 14 мая: 1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540

7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

9 (9). Джон Изнер (США) – 3305

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930 ТОП-5 украинцев в рейтинге 54 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966

130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435

272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196

486 (468). Илья Манафов (Украина) – 71

509 (511). Данило Калениченко (Украина) – 66