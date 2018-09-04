Роджер Федерер сенсационно проиграл на US Open

Швейцарец в четырех сетах проиграл 55-й ракетке мира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате США под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. Федерер в четырех сетах проиграл представителю Австралии Джону Миллману со счетом – 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" 13 раз подал навылет, активно выиграл 65 очков и совершил 76 невынужденных ошибок. На счету 55-й ракетки мира 8 эйсов, 47 виннеров и 28 неточностей.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Миллман поспорит с сербом Новаком Джоковичем, посеянным под шестым номером.

US Open 2018 завершится 9 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира "Большого шлема". В матча 1/8 финала US Open Цуренко в тяжелейшей борьбе обыграла чешку Маркету Вондроушову – 6:7 (3:7), 7:5, 6:2.

Соперницей Леси Цуренко в четвертьфинал US Open стала 19-я ракетка мира японка Наоми Осака.