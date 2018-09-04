Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Сегодня ночью Цуренко удалось пробиться в 1/4 финала US Open. Украинская теннисистка в трех сетах обыграла чешку Маркету Вондроушову – 6:7 (3:7), 7:5, 6:2.

Победа далась очень тяжело Лесе. По ходу матча она брала медицинский тайм-аут. А в какие-то моменты просто присаживалась на корт, чтобы перевести дух. Ей измеряли давление и казалось вот-вот украинка снимется с матча. Но каждый раз Цуренко находила в себе силы продолжать поединок.

Соперницей Леси Цуренко в четвертьфинал US Open стала 19-я ракетка мира японка Наоми Осака. Теннисистки до этого однажды лишь пересекались на корте и тогда победу праздновала Осака.

Напомним, что на последнем в 2018 году турнире серии "Большого шлема" произошло историческое событие для Украины – впервые две наши теннисистки одновременно дошли до 1/8 финала US Open. Это смогли сделать Элина Свитолина и Леся Цуренко.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Свитолина проиграла латвийской теннисистке Анастасии Севастовой со счетом – 3:6, 6:1, 0:6.