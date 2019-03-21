Ролан Гаррос увеличил призовой фонд: больше всего подняли гонорары квалифайерам

По призовому фонду Ролан Гаррос обошел Уимблдон и Australian Open

Ролан Гаррос поднял призовые. Фото: AFP

Ролан Гаррос увеличил призовой фонд: больше всего подняли гонорары квалифайерам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3bb/9f3/5c93bb9f35a35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3bb/9f3/5c93bb9f35a35.jpg 2019-03-21T18:28:00+02:00 Теннис По призовому фонду Ролан Гаррос обошел Уимблдон и Australian Open

Руководство теннисного турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос опубликовало пресс-релиз к старту соревнований-2019, который намечен на 26 мая.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли и директор турнира Ги Форже заявили об увеличении призового фонда турнира (он пройдет в 89-й раз в истории) на 8% в сравнении с 2018-м – через два месяца теннисисты разыграют 42,66 млн евро.

Чемпионы в одиночном разряде – мужском и женском - получат по 2,3 миллиона евро (сумма выросла на 4,55%).

Финалисты – по 1,18 миллиона (сумма выросла на 5,36%).

Полуфиналисты – по 590 тысяч (сумма выросла на 5,36%).

Четвертьфиналисты – по 415 тысяч (сумма выросла на 9,21%).

Участники четвертого круга – по 243 тысячи (сумма выросла на 9,46%).

Участники третьего круга – по 143 тысяч (сумма выросла на 10%).

Участники второго круга – по 87 тысяч (сумма выросла на 10,13%).

Участники первого круга – по 46 тысяч (сумма выросла на 15%).

За третий круг квалификации – по 24 тысячи (сумма выросла на 14,29%).

За второй круг квалификации – 12 250 евро (сумма выросла на 11,36%).

За первый круг квалификации – 7 тысяч евро (сумма выросла на 16,67%).

Французы второй год действуют в рамках четырехлетнего плана по увеличению призовых. Это позволило Ролан Гаррос обойти по уровню вознаграждения Уимблдон (39,4 млн евро) и Australian Open (37,1). Лучше платят только на US Open – в 2018-м призовой фонд турнира в Нью-Йорке составил 46,6 млн евро.

Ранее мы рассказывали, что теннисист рухнул на корт от судорог прямо во время матча.

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Источники: Eurosport , Спорт сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.