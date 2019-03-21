Ролан Гаррос увеличил призовой фонд: больше всего подняли гонорары квалифайерам
По призовому фонду Ролан Гаррос обошел Уимблдон и Australian Open
Руководство теннисного турнира "Большого шлема" Ролан Гаррос опубликовало пресс-релиз к старту соревнований-2019, который намечен на 26 мая.
Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли и директор турнира Ги Форже заявили об увеличении призового фонда турнира (он пройдет в 89-й раз в истории) на 8% в сравнении с 2018-м – через два месяца теннисисты разыграют 42,66 млн евро.
- Чемпионы в одиночном разряде – мужском и женском - получат по 2,3 миллиона евро (сумма выросла на 4,55%).
- Финалисты – по 1,18 миллиона (сумма выросла на 5,36%).
- Полуфиналисты – по 590 тысяч (сумма выросла на 5,36%).
- Четвертьфиналисты – по 415 тысяч (сумма выросла на 9,21%).
- Участники четвертого круга – по 243 тысячи (сумма выросла на 9,46%).
- Участники третьего круга – по 143 тысяч (сумма выросла на 10%).
- Участники второго круга – по 87 тысяч (сумма выросла на 10,13%).
- Участники первого круга – по 46 тысяч (сумма выросла на 15%).
- За третий круг квалификации – по 24 тысячи (сумма выросла на 14,29%).
- За второй круг квалификации – 12 250 евро (сумма выросла на 11,36%).
- За первый круг квалификации – 7 тысяч евро (сумма выросла на 16,67%).
Французы второй год действуют в рамках четырехлетнего плана по увеличению призовых. Это позволило Ролан Гаррос обойти по уровню вознаграждения Уимблдон (39,4 млн евро) и Australian Open (37,1). Лучше платят только на US Open – в 2018-м призовой фонд турнира в Нью-Йорке составил 46,6 млн евро.
Ранее мы рассказывали, что теннисист рухнул на корт от судорог прямо во время матча.
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