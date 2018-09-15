Сборная Украины обыграла Португалию в Кубке Дэвиса

Три очка украинской команде принес Сергей Стаховский, который выиграл обе одиночные встречи и помог победить в парной

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский принес своей команде третье победное очко. В матче первых ракеток Украины и Португалии Стаховский обыграл Жуана Соузу со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Стаховский принес Украине три очка, выиграв две одиночные встречи и победив в парной вместе с Денисом Молчановым.

В решающем сете при счете 4:4 украинец отыграл на своей подаче четыре брейкпойнта. Затем при счете 5:4 в свою пользу Сергей сделал брейк, реализовав свое преимущество с первой же возможности.

Этот выигрыш обеспечил сборной Украине досрочную победу над сборной Португалии с счетом 3-1 и продление прописки в Первой группе Евро-Африканской зоны.

В свою очередь, сборная Португалии отправится в октябре в ЮАР. Поединок с южно-африканцами станет для португальцев последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6.