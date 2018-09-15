Сборная Украины обыграла Португалию в Кубке Дэвиса

Сегодня, 16:09

Три очка украинской команде принес Сергей Стаховский, который выиграл обе одиночные встречи и помог победить в парной

Кубок Дэвиса. Стаховский приносит Украине победное очко. Фото tennisua.org
Кубок Дэвиса. Стаховский приносит Украине победное очко. Фото tennisua.org

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский принес своей команде третье победное очко. В матче первых ракеток Украины и Португалии Стаховский обыграл Жуана Соузу со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Стаховский принес Украине три очка, выиграв две одиночные встречи и победив в парной вместе с Денисом Молчановым.

В решающем сете при счете 4:4 украинец отыграл на своей подаче четыре брейкпойнта. Затем при счете 5:4 в свою пользу Сергей сделал брейк, реализовав свое преимущество с первой же возможности.

Этот выигрыш обеспечил сборной Украине досрочную победу над сборной Португалии с счетом 3-1 и продление прописки в Первой группе Евро-Африканской зоны.

В свою очередь, сборная Португалии отправится в октябре в ЮАР. Поединок с южно-африканцами станет для португальцев последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6.
Кубок Дэвиса, Сергей Стаховский, сборная Украины по теннису

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Источники:

Сегодня|Спорт, tennisua.org

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