Серена Уильямс призналась, что хочет еще детей

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила о намерении родить еще несколько детей в ближайшие годы.

"Очевидно, я думала о том, что Олимпии нужна сестра или брат. Сейчас рано об этом думать – я хочу продолжать играть в теннис и наслаждаться временем с Олимпией, но когда-то это определенно произойдет. Когда? Когда пожелает бог. Думаю, всё произойдет в нужный момент – в будущем у меня будет много свободного времени.

Придерживаюсь мнения о том, что дети, если их несколько, должны быть примерно одного возраста", – цитирует Серену Tennis World USA.

Напомним, что в Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. За выход в финал Серена поспорит с Анастасией Севастовой (19) из Латвии, которая в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером, со счетом – 6:2, 6:3.

В прошлом году Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января, после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.