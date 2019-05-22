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Сергей Стаховский вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"

22 мая, 18:54

Украинский теннисист выиграл у Игнатика и встретится с Ватутиным

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: AFP

Сегодня прошел второй раунд квалификации "Ролан Гаррос". Украинец Сергей Стаховский в двух сетах обыграл белоруса Владимира Игнатика – 7:6 (7:2), 6:4. И таким образом третий год подряд пробился в финал отборочного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису.

Теперь за попадание в основную сетку "Ролан Гаррос" Стаховский встретится с россиянином Алексеем Ватутиным.

Сергей остается единственным представителем Украины на турнире. Вчера вылетел с квалификации Илья Марченко. А Александр Долгополов пропускает турнир из-за травмы.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит "Ролан Гаррос". Теннисистка не успела восстановится после травмы плеча. За свою карьеру Мария Шарапова побеждала на "Ролан Гаррос" в 2012 и 2014 годах.

Кстати, на днях экс-первой ракетке мира британцу Энди Маррею был присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провел лично принц Чарльз.

Мы также рассказывали о пути к успеху лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной.

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Тег теннисист, Сергей Стаховский, Большой шлем, Ролан Гаррос

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Сегодня|Спорт

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