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Шестая ракетка мира Петра Квитова снялась с "Ролан Гаррос"

27 мая, 13:15

Чешская теннисистка пропустит турнир "Большого шлема" из-за травмы

Петра Квитова
Петра Квитова. Фото: AFP

Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с Открытого чемпионата Франции. Шестая ракетка мира рассказала о том, что в этом году не выступит на "Ролан Гаррос".

"Извините, что сообщу вам неприятные новости этим утром. Я разочарована необходимостью объявить о том, что я снимаюсь с "Ролан Гаррос". Уже несколько недель меня беспокоит боль в левом предплечье, и вчера обследование выявило надрыв мышцы второй степени, и ситуация, к сожалению, могла лишь усугубиться, если бы я сыграла сегодня.

Два года назад именно здесь, на "Ролан Гаррос", я вернулась на корт, поэтому мне очень жаль, что в этом году я здесь не сыграю. Мне сложно принять это решение, и я желаю турниру всего наилучшего. Не дождусь возможности вернуться сюда в 2020 году", – написала Квитова в соцсетях.

Соперницей Квитовой по матчу первого круга "Ролан Гаррос" должна была стать румынская теннисистка Сорана-Михаэла Кырстя. Место Квитовой будет отдано лаки-лузеру квалификации Кайе Юван из Словении.

Отметим, что украинка Даяна Ястремская на прошлой неделе выиграла турнир в Страсбурге. Даяна входит в наш рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Там у Даяны почти 40 тысяч "фанатов". Среди наших теннисисток по этому показателю Даяна третья – после Элины Свитолины (453 тысячи) и Марты Костюк (58 тысяч).


Даяна Ястремская

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Тег теннис, Петра Квитова, Большой шлем, Ролан Гаррос

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sport24.ru

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