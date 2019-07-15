Симона Халеп за победу на Уимблдоне получит такой же орден, как у Мирчи Луческу

В финале турнира "Большого Шлема" румынская теннисистка обыграла Серену Уильямс

Симона Халеп с трофеем Уимблдонского теннисного турнира. Фото: AFP

Победительница Уимблдонского теннисного турнира 2019 года румынка Симона Халеп получит высшую государственную награду Румынии – Орден звезды, сообщает Romania Journal. Награду спортсменке вручит лично президент Румынии Клаус Йоханнис. В финале Уимблдона Халеп, посеянная на турнире под седьмым номером, разгромила 23-кратную победительницу турниров "Большого Шлема" американку Серену Вильямс (6:2, 6:2).

"Президент Румынии Клаус Йоханнис принял решение отметить высшей наградой страны – Орденом звезды – теннисистку Симону Халеп за выдающееся выступление на Уимблдоне и в знак признания ее достижений", – говорится в сообщении.

В 2018 году уроженка Констанцы с третьей попытки выиграла свой первый титул на турнирах "Большого Шлема" – Ролан Гаррос. В рейтинге WTA Халеп поднялась на четвертую строчку, в чемпионской гонке – на вторую.

Отметим, что ранее Орден звезды получил бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу.

Интересно, что по дороге в финал Халеп победила украинку Элину Свитолину. Как мы писали ранее, Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

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