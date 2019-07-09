"Не думала, что это произойдет здесь": признание Свитолиной после феерического выхода в полуфинал Уимблдона

На английской траве первая ракетка Украины прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско

Свитолина выбила Мухову. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в 1/4 финала Уимблдона над чешкой Каролиной Муховой, которая позволила 24-летней одесситке, имеющей жилье в Лондоне и Монте-Карло, впервые в карьере выйти в полуфинал турниров "Большого шлема". Отметим, что эта победа Элины принесла Украине рекордный успех за все время выступлений на Уимблдоне.

"Это невероятные ощущения, – призналась Элина Свитолина, до сих пор четырежды кряду проигрывавшая на стадии 1/4 финала "шлемов". – Это первый полуфинал для меня и, честно говоря, я и не ожидала, что это произойдет здесь, на траве. Это приятно и я уже с нетерпением жду плуфинал. Надеюсь, в следующем матче я покажу свой лучший теннис. Что касается Муховой, то мне пришлось биться за каждое очко, использовать свои шансы и просто пытаться перебивать мячи через сетку. Мне противостояла хитрая соперница".

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Напомним, в четверг соперницей Элины Свитолиной в полуфинале Уимблдона-2019 будет румынка Симона Халеп, обыгравшая обидчицу украинки Даяны Ястремской – китаянку Шуай Чжан. Счет матча – 7:6, 6:1.

Ранее мы сообщали, какими были эмоции Элины Свитолиной после выхода в полуфинал Уимблдона: появилось видео. Самым сложным для украинки был момент в первой партии, когда она "горела" 2:5. Тем не менее Элина не расклеилась и сумела выиграть пять геймов кряду!

Также мы писали, что российский теннисист устроил истерику на Уимблдоне: появилось видео как буянил Медведев. Даниил Медведев сорвал злость на судье, стене и траве в матче с Гоффеном.

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