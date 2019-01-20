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Свитолина и Монфис показали первые совместные фото в Instagram

Сегодня, 15:19

Французский теннисист рассказал, как Элина Свитолина выбирает рестораны

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: Instagram
Свитолина и Монфис показали первые совместные фото в Instagram //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/474/652/5c4474652277b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/474/652/5c4474652277b.jpg Теннис Французский теннисист рассказал, как Элина Свитолина выбирает рестораны

Несколько дней назад стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом, который болел за украинку в ее "боксе" на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены даже завели совместный аккаунт в социальной сети Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной). Теннисисты пообещали первое видео, когда количество подписчиков достигнет тысячи и выполнили свое обещание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" There is nothing wrong with being different. "

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

На сегодняшний день на их Instagram подписались уже 10 тысяч человек, и в нем появилось несколько совместных фото. На одном из них Гаэль играет на музыкальном инструменте, а Элина в вечернем платье сидит рядом и слушает. А сегодня Монфис рассказал, как Свитолина выбирает ресторан. "Когда ее очередь выбирать ресторан, то она выбирает… – НЕТ сахару, НЕТ молочным продуктам, НЕТ глютену, НЕТ жареной пищи, НЕТ ГМО, НЕТ чесноку, НЕТ нездоровым методам приготовления, органический ресторан".

 

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Напомним, что лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open.

 

теннисист, Элина Свитолина, теннисистка, Гаэль Монфис

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Источник:

Сегодня|Спорт

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