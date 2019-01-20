Свитолина и Монфис показали первые совместные фото в Instagram
Французский теннисист рассказал, как Элина Свитолина выбирает рестораны
Несколько дней назад стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом, который болел за украинку в ее "боксе" на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены даже завели совместный аккаунт в социальной сети Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной). Теннисисты пообещали первое видео, когда количество подписчиков достигнет тысячи и выполнили свое обещание.
На сегодняшний день на их Instagram подписались уже 10 тысяч человек, и в нем появилось несколько совместных фото. На одном из них Гаэль играет на музыкальном инструменте, а Элина в вечернем платье сидит рядом и слушает. А сегодня Монфис рассказал, как Свитолина выбирает ресторан. "Когда ее очередь выбирать ресторан, то она выбирает… – НЕТ сахару, НЕТ молочным продуктам, НЕТ глютену, НЕТ жареной пищи, НЕТ ГМО, НЕТ чесноку, НЕТ нездоровым методам приготовления, органический ресторан".
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Напомним, что лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open.
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