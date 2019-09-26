Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,49

Свитолина уступила американке в Ухане и поставила под вопрос свое участие в Итоговом турнире

26 сентября, 18:51

Украинка не смогла пробиться в полуфинал, судьбу путевки на Итоговый турнир разыграют в Шэньчжэне

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире WTA Premier 5 в Ухане, Китай. В четвертьфинальном матче украинка, посеянная на турнире под третьим номером, за 1 час 24 минуты уступила американской теннисистке Элисон Риск со счетом 1:6, 3:6. Во второй партии Свитолина повела с брейком 2:1, но упустила преимущество, и так и не сумела переломить ход борьбы.

Читайте также: Украинская теннисистка разгромила россиянку, добившись рекордного успеха в своей карьере

Реклама

После турнира в Ухане Свитолина поднимется на 8-ю, строчку в Чемпионской гонке, имея 166 очков преимущества пере идущей на 9-й позиции Белиндой Бенчич и 196 очков – перед идущей 10-й Кики Бертенс.

В тренде
"Челси" – "Ливерпуль" 1:2 онлайн матча чемпионата Англии
Мохамед Салах с мячом. "Челси" примет "Ливерпуль" в Лондоне

Следующим турниром для всех претенденток на Итоговый турнир в Шэньчжэне станет стартующий в этот уикенд турнир серии WTA Premier Mandatory China Open, победительница которого получит 1000 рейтинговых оков. Напомним, что Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Элина Свитолина

Источник: tennisua.org

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уверенная Свитолина и рекорд Завацкой: украинские теннисистки вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу
Уверенная Свитолина и рекорд Завацкой: украинские теннисистки вышли во второй круг турнира в ГуанчжоуТеннис
"Забей на Итоговый": Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьерыТеннис
Свитолина не заметила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Свитолина не заметила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в УханеТеннис
Свитолина вышла в третий круг турнира в Ухане, где встретится с россиянкой
Свитолина вышла в третий круг турнира в Ухане, где встретится с россиянкойТеннис
Роджер Федерер заговорил о завершении карьеры
Роджер Федерер заговорил о завершении карьерыТеннис
Хотела подзаработать: российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США
Хотела подзаработать: российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в СШАТеннис

Новости партнеров

Loading...