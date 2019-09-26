Свитолина уступила американке в Ухане и поставила под вопрос свое участие в Итоговом турнире

Украинка не смогла пробиться в полуфинал, судьбу путевки на Итоговый турнир разыграют в Шэньчжэне

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире WTA Premier 5 в Ухане, Китай. В четвертьфинальном матче украинка, посеянная на турнире под третьим номером, за 1 час 24 минуты уступила американской теннисистке Элисон Риск со счетом 1:6, 3:6. Во второй партии Свитолина повела с брейком 2:1, но упустила преимущество, и так и не сумела переломить ход борьбы.

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После турнира в Ухане Свитолина поднимется на 8-ю, строчку в Чемпионской гонке, имея 166 очков преимущества пере идущей на 9-й позиции Белиндой Бенчич и 196 очков – перед идущей 10-й Кики Бертенс.

Следующим турниром для всех претенденток на Итоговый турнир в Шэньчжэне станет стартующий в этот уикенд турнир серии WTA Premier Mandatory China Open, победительница которого получит 1000 рейтинговых оков. Напомним, что Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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