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Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Сегодня, 10:50

Украинская спортсменка на девятом месте

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Теннис Украинская спортсменка на девятом месте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира за год. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbse. Так по их данным, Свитолина, в период с 2018 по 2019 год, заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона это прибыль от рекламы.

В ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса:

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  1. Серена Уильямс (США) – 29,2 миллиона долларов (реклама – 25 млн);
  2. Наоми Осака (Япония) – 24,3 миллиона (реклама – 16 млн);
  3. Анжелик Кербер (Германия) – 11,8 миллиона (реклама – 6,5 млн);
  4. Симона Халеп (Румыния) – 10,2 миллиона (реклама – 4 млн);
  5. Слоун Стивенс (США) – 9,6 миллиона (реклама – 5,5 млн);
  6. Каролин Возняцки (Дания) – 7,5 миллиона (реклама – 4 млн);
  7. Мария Шарапова (Россия) – 7 миллиона (реклама – 6 млн);
  8. Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3 миллиона (реклама – 1,7 млн);
  9. Элина Свитолина (Украина) – 6,1 миллиона (реклама – 1,5 млн);
  10. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5,9 миллиона (реклама – 3,5 млн)
    Винус Уильямс (США) – 5,9 миллион (реклама – 5 млн).

Отметим, что парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.

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В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

 

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Источник: Forbes

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