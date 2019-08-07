Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира за год. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbse. Так по их данным, Свитолина, в период с 2018 по 2019 год, заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона это прибыль от рекламы.
В ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса:
- Серена Уильямс (США) – 29,2 миллиона долларов (реклама – 25 млн);
- Наоми Осака (Япония) – 24,3 миллиона (реклама – 16 млн);
- Анжелик Кербер (Германия) – 11,8 миллиона (реклама – 6,5 млн);
- Симона Халеп (Румыния) – 10,2 миллиона (реклама – 4 млн);
- Слоун Стивенс (США) – 9,6 миллиона (реклама – 5,5 млн);
- Каролин Возняцки (Дания) – 7,5 миллиона (реклама – 4 млн);
- Мария Шарапова (Россия) – 7 миллиона (реклама – 6 млн);
- Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3 миллиона (реклама – 1,7 млн);
- Элина Свитолина (Украина) – 6,1 миллиона (реклама – 1,5 млн);
- Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5,9 миллиона (реклама – 3,5 млн)
Винус Уильямс (США) – 5,9 миллион (реклама – 5 млн).
Отметим, что парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.
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В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.
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