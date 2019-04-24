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Турин выиграл право проводить Итоговый чемпионат АТР

Сегодня, 15:16

Теннисный турнир будет проходить в итальянском городе с 2021 по 2025 года

Турин готов к теннисным баталиям
Турин готов к теннисным баталиям. Фото: Twitter

Определился город, который станет преемником Лондона в качестве хозяина Итогового чемпионата АТР. Им будет Турин. Контракт с итальянским городом рассчитан на пять лет – с 2021 по 2025 год.

Ближайшие два розыгрыша соревнований, как и предыдущие десять, состоятся в Лондоне. Это второй показатель в истории по продолжительности проведения Итогового чемпионата в одном месте, дольше он задерживался лишь в Нью-Йорке – 13 лет подряд (1977-1989).

Соревнования примет арена "Пала Альпитур", которая была построена для проведения зимних Олимпийских игр 2006 года. Здесь проходили хоккейные матчи.

Соперниками Турина в борьбе за Итоговый чемпионат АТР были Токио, Манчестер и Сингапур.

Итоговый турнир ATP проходил в 14 разных городах с момента его создания в 1970 году. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша Зверев оказался сильнее серба Новака Джоковича – 6:4, 6:3.

Ранее мы писали, что дочь самого титулованного российского теннисиста снялась топлес и прикрыла грудь журналом.

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Тег теннис, Итоговый чемпионат АТР, Турин

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Championat.ru

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