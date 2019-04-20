Дочь самого титулованного российского теннисистка снялась топлес и прикрыла грудь журналом

Алеся Кафельникова часто размещает откровенные фотографии в Instagram, где у нее почти полмиллиона подписчиков

Алеся Кафельникова - дочь Евгения Кафельникова. Фото: Instagram

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся на своей странице в Instagram поделилась пикантным снимком. Девушка в теплых краях сидит на диване на улице топлес, прикрыв грудь журналом. За несколько часов фотография собрала почти 20 тысяч "лайков". На своем аккаунте в Instagram девушка часто размещает откровенные фотографии, на нее подписались более 400 тысяч человек.

Евгений Кафельников – самый успешный российский теннисист в истории. Он первым из россиян выиграл турнир "Большого Шлема" в одиночном разряде – Ролан Гаррос в 1996 году. В 1999-м он возглавил рейтинг лучших теннисистов мира. В парном разряде он побеждал на четырех турнирах "Большого Шлема". Кроме этого Кафельников стал победителем Одлимпиады-2000 в Сиднее, а также вместе со сборной России побеждал в Кубке Дэвиса-2002.

Напомним, что ранее Евгений Кафельников призвал россиян оставить Украину в покое. Знаменитый теннисист не понимает, почему российские СМИ промывают мозги большинству собственного населения.

Олимпийский чемпион по теннису и экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников удивлен, что выборы президента Украины – главная тема на российском телевидении. Ранее Кафельников критиковал Путина: "Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды".

Также он критически отзывался о допинговом скандале в российском спорте, где, по информации WADA, махинации с запрещенными препаратами происходили на государственном уровне: "Это не весь мир против России, а мы против остального мира".

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