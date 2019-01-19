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"Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг

Сегодня, 10:04

Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA

Серена Уильямс и Даяна Ястремская
Серена Уильямс и Даяна Ястремская. Фото: AFP
"Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2d9/ba3/5c42d9ba38c39.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2d9/ba3/5c42d9ba38c39.jpg Теннис Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего раунда Australian Open 18-летняя украинка за 1 час 7 минут уступила знаменитой американке Серене Уильямс – 2:6, 1:6. На счету украинки 2 эйса и 8 двойных ошибок.

После матча 23-кратная чемпионка турниров "Большого Шлема" подбодрила 18-летнюю украинку, которая после поражения не смогла сдержать слез: "Ты сыграла великолепно, ты справилась очень хорошо. Ты была потрясающей, не плачь. Ты просто молодец!" – сказала легендарная американка и обняла Ястремскую.

Несмотря на поражение, Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA, впервые войдя в число 50 лучших теннисисток планеты.

Еще до поединка Ястремская вспомнила одну историю: "В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open". Она очень ждала встречи со своим кумиром.

Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

теннис, Серена Уильямс, Australian Open, Даяна Ястремская

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Источник:

tennisua.org

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