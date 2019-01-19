"Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг
Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего раунда Australian Open 18-летняя украинка за 1 час 7 минут уступила знаменитой американке Серене Уильямс – 2:6, 1:6. На счету украинки 2 эйса и 8 двойных ошибок.
После матча 23-кратная чемпионка турниров "Большого Шлема" подбодрила 18-летнюю украинку, которая после поражения не смогла сдержать слез: "Ты сыграла великолепно, ты справилась очень хорошо. Ты была потрясающей, не плачь. Ты просто молодец!" – сказала легендарная американка и обняла Ястремскую.
"You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well."— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
@serenawilliams#AusOpenpic.twitter.com/kbRHcob5Tz
Несмотря на поражение, Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA, впервые войдя в число 50 лучших теннисисток планеты.
Еще до поединка Ястремская вспомнила одну историю: "В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open". Она очень ждала встречи со своим кумиром.
Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.
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