"Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2d9/ba3/5c42d9ba38c39.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2d9/ba3/5c42d9ba38c39.jpg 2019-01-19T10:04:00+02:00 Теннис Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего раунда Australian Open 18-летняя украинка за 1 час 7 минут уступила знаменитой американке Серене Уильямс – 2:6, 1:6. На счету украинки 2 эйса и 8 двойных ошибок.

После матча 23-кратная чемпионка турниров "Большого Шлема" подбодрила 18-летнюю украинку, которая после поражения не смогла сдержать слез: "Ты сыграла великолепно, ты справилась очень хорошо. Ты была потрясающей, не плачь. Ты просто молодец!" – сказала легендарная американка и обняла Ястремскую.

"You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well."



@serenawilliams#AusOpenpic.twitter.com/kbRHcob5Tz