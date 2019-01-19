"Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг

Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA

Серена Уильямс и Даяна Ястремская. Фото: AFP

"Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2d9/ba3/5c42d9ba38c39.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2d9/ba3/5c42d9ba38c39.jpg 2019-01-19T10:04:00+02:00 Теннис Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии. В матче третьего раунда Australian Open 18-летняя украинка за 1 час 7 минут уступила знаменитой американке Серене Уильямс – 2:6, 1:6. На счету украинки 2 эйса и 8 двойных ошибок.

После матча 23-кратная чемпионка турниров "Большого Шлема" подбодрила 18-летнюю украинку, которая после поражения не смогла сдержать слез: "Ты сыграла великолепно, ты справилась очень хорошо. Ты была потрясающей, не плачь. Ты просто молодец!" – сказала легендарная американка и обняла Ястремскую.

Несмотря на поражение, Даяна Ястремская установит новый личный рекорд в рейтинге WTA, впервые войдя в число 50 лучших теннисисток планеты.

Еще до поединка Ястремская вспомнила одну историю: "В восемь лет я помогла Серене выиграть на Australian Open". Она очень ждала встречи со своим кумиром.

Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

Вы сейчас просматриваете новость " "Ты просто молодец": 18-летняя украинка проиграла Серене Уильямс, но привела американку в восторг". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...