Убийцу сестры теннисисток Уильямс выпустили на свободу досрочно

38-летний Роберт Максфилд, в 2003 году в Калифорнии застреливший сестру Серены и Венус Уильямс, минувшей весной досрочно вышел на свободу. Об этом вчера стало известно Daily Mail. В сентябре-2003 Максфилд, член преступной группировки в калифорнийском Комптоне, выстрелил очередью из автомата Калашникова в Ролланда Уормли, входившего в другую банду.

Уормли в тот момент был за рулем автомобиля, на пассажирском сидении которого находилась его девушка Йетунде Прайс – 31-летняя сестра теннисисток и их личный ассистент. Один из выстрелов попал ей в голову, и она скончалась на месте. Уормли ранений не получил.

В 2006-м Максфилд был приговорен к 15 годам лишения свободы, но, по информации Daily Mail, в марте вышел на свободу досрочно за хорошее поведение.

Серена, в 2016-м вместе с Венус открывшая центр помощи жертвам насилия имени погибшей сестры, во вторник вечером в Сан-Хосе потерпела самое разгромное поражение в карьере, после которого сказала, что у нее "сейчас столько всего в голове".

В прошлом году Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января, после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

В начале этого года стали известны подробности здоровья Серена Уильямс после родов: у спортсменки разошелся шов от кесарева сечения началось обильное кровотечение.

Ранее мы рассказывали, чем Серена занималась вне "большого" корта: она стала мамой, спартанкой и "висела" с Бейонсе.