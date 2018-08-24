Украинки на US Open: представляем соперниц по первому раунду

В следующий понедельник стартует основная сетка последнего в году турнира серии "Большого шлема" – US Open. Представительницы Украины уже узнали соперниц по первому раунду соревнований.

Элина Свитолина (№7) получила седьмой номер посева и в первом круге сыграет против Сачии Викери (№79) из Соединенных Штатов. Первая ракетка Украины седьмой год подряд сыграет на US Open, показав свой лучший результат в прошлом сезоне, когда дошла до четвертого круга.

Леся Цуренко (№35) на старте турнира встретится с Элисон Ван Эйтванк (№38) из Бельгии. В 2013 году украинка обыграла соперницу в их единственной встрече в рамках квалификации травяного турнира в Хертогенбосе. Данный US Open также будет седьмым кряду для Цуренко, в четвертом круге соревнований она играла в 2016 году.

Катерина Бондаренко (№86) выступление в Нью-Йорке начнет матчем с белоруской Верой Лапко (№70). В этом сезоне Бондаренко уже играла с Лапко в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе и потерпела поражение в двух сетах. Уроженка Кривого Рога в девятый раз сыграет в основе US Open, а в 2009 году смогла пробиться в четвертьфинал – лучший результат на "мэйджорах" в одиночном разряде.

Катерина Козлова (№88) за выход во второй круг турнира будет бороться с испанкой Ларой Арруабарреной (№85). Напомним, что в прошлом сезоне украинка праздновала свою первую победу в Нью-Йорке, до этого выиграв три раунда квалификации.

Даяна Ястремская (№104) свой дебютный матч в основной сетке турнира "Большого шлема" проведет c одной из победительниц квалификации, которая завершится в пятницу. Напомним, что в этом сезоне 18-летняя одесситка играла в квалификации Australian Open и Уимблдона, где уступила во втором раунде.

Еще одной украинской в основе "Шлема" может стать Ангелина Калинина, которая вышла в финал квалификации.