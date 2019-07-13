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Украинская чемпионка Уимблдона: "Мне не нравится стиль Свитолиной"

13 июля, 22:51

Дарья Снигур заявила, что завершает юниорскую карьеру

Дарья Снигур. Фото Арата Ямаока
Дарья Снигур. Фото Арата Ямаока.

17-летняя украинка Дарья Снигур выиграла Уимблдон. В финале юниорского турнира Дарья победила американку Алексу Ноэль – 6:4, 6:4. А после матча Снигур пообщалась с журналистами.

- Как вы себя чувствуете после победы на Уимблдоне?
- Не могу поверить в это. Это была моя мечта. Я каждый день упорно работала ради этого трофея. Это невероятно.

- Что вы почувствовали, когда вышли на корт? Вчера вы упомянули, что вам не нравится большое скопление людей. А сегодня было очень много людей. Это на вас как-то повлияло?
- Когда я увидела стадион, я обрадовалась, но одновременно и сильно испугалась. Но я должна была играть.

- Вы нервничали?
- Да, очень сильно. Я и сейчас нервничаю. Я нервничала до матча, во время матча и после матча. Я нервничала все время.

- Соперница сегодня очень много играла резанными ударами, как вы с этим справлялись?
- Я была знакома с ее игрой, потому что мы играли в финале в Рохэмптоне. Мне очень трудно играть против такого тенниса, потому что мне не нравилось то, что она постоянно резала. Но я должна была играть, ведь это финал Уимблдона. У меня не было другого выбора.

- Что вы пытались противопоставить? Кажется, вы старались быть последовательной.
- Я пробовала пробивать. Я не хотела играть резанным на резанный. Я должна была пробивать.

- Будете выступать на юниорском US Open?
- Нет, не буду. Я заканчиваю юниорскую карьеру здесь.

- Каково это быть чемпионкой Уимблдона?
- Очень классно. Это хорошо для меня, моей карьеры. Я выигрывала 15-тысячник, 25-тысячник и я хотела победить на турнире "Большого шлема". Это была моя мечта.

- Что вы думаете об Элине Свитолиной и Даяне Ястремской? Почему в Украине так много сильных игроков? Еще Марта Костюк.
- Мне не нравится стиль Элины, потому что она играет резанными, ударами слета. Мне нравится теннис Даяны. Просто сильно пробивать. По поводу Марты, то мы дружим. Сейчас она не выступает.

- Можете сказать, что вам больше всего нравится в игре на траве?
- Это очень быстрое покрытие. Мне нравится, когда розыгрыши проходят быстро.

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Тег теннис, Уимблдон, Большой шлем, Дарья Снигур

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