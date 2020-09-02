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Украинская теннисистка Козлова дала бой экс-второй ракетке мира, но покинула US Open

2 сентября, 21:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Следующей соперницей Квитовой станет победительница матча Кирстен Флипкенс - Джессика Пегула

US Open потерял еще одну украинскую теннисистку. 99-я ракетка рейтинга WTA Катерина Козлова уступила бывшей второй ракетке мира Петре Квитовой из Чехии, которая на данный момент занимает 12-е место в мире. Фаворитка с трудом взяла первый сет, но в дальнейшем сопротивление украинки ослабло. В итоге Квитова одержала победу 7:6 (7:3), 6:2. Матч продлился 1 час 42 минуты.

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Следующей соперницей Квитовой станет победительница матча Кирстен Флипкенс – Джессика Пегула.

Напомним, что ранее сегодня украинка Катерина Бондаренко проиграла 15-й ракетке мира на US Open. Следующей соперницей Мартич станет Варвара Грачева из России.

Напомним, что в первый день US Open Украина потеряла троих теннисисток. Цуренко снялась с турнира еще до старта, а Завацкая и Калинина уступили своим соперницам в первом матче. Всего нашу страну на турнире "Большого шлема" представляют семь спортсменок.

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теннис US Open Петра Квитова Катерина Козлова

Источник: Сегодня|Спорт

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