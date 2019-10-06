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Украинский теннисист Илья Марченко выиграл первый турнир за два года

6 октября, 21:58

В финале челленджера в Казахстане наш тенниссит в трех сетах одолел немца Янника Мадена

Илья Марченко - с первым трофеем за два года

Илья Марченко - с первым трофеем за два года

Украинский теннисист Илья Марченко сделал дубль на челленджере ATP с призовым фондом в 54 тысячи долларов в Нур-Султане, Казахстан. После того, как в субботу украинец выиграл парный титул, в воскресенье ему покорился и одиночный! В финале соревнований Марченко обыграл пятую ракетку турнира немца Янника Мадена со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Благодаря успеху в Казахстане Илья вернется в ТОП-300 рейтинга ATP, откуда выбыл более года назад из-за травм.

Илья Марченко завоевал свой первый одиночный титул на челлленджерах ATP за последние два года и седьмой – в профессиональной карьере. В сентябре 2017 года украинец выиграл челленджер в Измире, Турция.

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Последний раз дончанин выиграл одиночный и парный титулы на челленджере пять лет назад – в 2014 году в итальянской Брешии. Тогда Марченко взял одиночный титул, а затем и парный – вместе со своим соотечественником Денисом Молчановым.

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Ранее мы писали, что Украина узнала соперника по плей-офф Кубка Дэвиса. После поражения от Венгрии наша команда попала в плей-офф Первой Мировой группы, где сыграет с теннисистами из Тайваня.

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теннисист Илья Марченко

Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org

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