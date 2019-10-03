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Украина узнала соперника по плей-офф Кубка Дэвиса

3 октября, 16:51

После поражения от Венгрии наша команда попала в плей-офф Первой Мировой группы

/ Фото: Getty Images

Сегодня в Лондоне состоялась жеребьевка поединков на стадии плей-офф Кубка Дэвиса в Первой и Второй Мировых группах в сезоне-2020 (6-7 марта). Соперниками украинской команды по этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина – принимающая сторона).

Напомним, что после поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.

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Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.

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Плей-офф Первая Мировая группа:

  • Украина – Тайвань
  • Пакистан/Индия – Словения
  • Доминиканская Республика – Боливия
  • Израиль – Турция
  • Босния и Герцеговина – ЮАР
  • Финляндия – Мексика
  • Ливан – Таиланд
  • Венесуэла – Новая Зеландия
  • Швейцария – Перу
  • Барбадос – Норвегия
  • Португалия – Литва
  • Китай – Румыния

Ранее мы писали, что Илья Марченко вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане и встретится с россиянином. Наш спортсмен продолжает борьбу в Казахстане.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Источник: Большой теннис Украины

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