Украина узнала соперника по плей-офф Кубка Дэвиса

Сегодня в Лондоне состоялась жеребьевка поединков на стадии плей-офф Кубка Дэвиса в Первой и Второй Мировых группах в сезоне-2020 (6-7 марта). Соперниками украинской команды по этой матчевой встрече стали игроки из Тайваня (Украина – принимающая сторона).
Напомним, что после поражения от команды Венгрии сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.
Победители мартовского плей-офф Первой мировой группы затем будут бороться в сентябре за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021 с теми сборными, которые проиграют на отборочном этапе сезона-2020.
Плей-офф Первая Мировая группа:
- Украина – Тайвань
- Пакистан/Индия – Словения
- Доминиканская Республика – Боливия
- Израиль – Турция
- Босния и Герцеговина – ЮАР
- Финляндия – Мексика
- Ливан – Таиланд
- Венесуэла – Новая Зеландия
- Швейцария – Перу
- Барбадос – Норвегия
- Португалия – Литва
- Китай – Румыния
Ранее мы писали, что Илья Марченко вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане и встретится с россиянином. Наш спортсмен продолжает борьбу в Казахстане.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк