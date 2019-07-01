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В России после вечеринки умер юный теннисист

1 июля, 16:36

Спортсмены отдыхали в коттедже и употребляли много алкоголя

В подмосковном коттедже на вечеринке теннисистки Евгении Левашовой скончался 17-летний теннисист Владимир (фамилия не называется). Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром Владимир был обнаружен мертвым.

Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Сообщается, что экстренные службы встретил только тренер по теннису. Следственный Комитет начал проверку после смерти 17-летнего подростка от отравления в Московской области.

19-летняя Левашова занимает 787-е место в рейтинге WTA. Умерший теннисист был кандидатом в мастера спорта.

Ранее мы сообщали, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Это вторая смерть юного спортсмена в России из-за алкоголя за последнее время. Перед этим 18-летний футболист "Локомотива" Алексей Ломакин ушел из дома и с тех пор не выходил на связь. Позже стало известно, что Ломакин вместе с другом распивал спиртные напитки.

А накануне Нового года в Москве на улице замерз его дедушка почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов.

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Тег теннис, теннисист

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Источники:

СЭ , lenta.ru

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