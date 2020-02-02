Восьмой Ноле не отдает: четыре часа Джокович бился в финале Australian Open с Тимом

Новак Джокович / Фото: Reuters

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Сербский теннисист Новак Джокович в восьмой выиграл Australian Open. В напряженном четырехчасовом финале, где чаши весов могли качнуться в любую сторону, более опытный 32-летний Ноле таки переиграл 26-летнего австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Ранее мы сообщали, что Джокович "скушал" Федерера за два часа благодаря космическому удару.

Серб и австриец провели на корте 3 часа и 59 минут. Уступая 1:2 по сетам, Джокович оформил по брейку в четвертой и пятой партиях и защитил все геймы на своей подаче, а вот Тим в последних двух сетах не реализовал 3 брейкпоинта. Для второй ракетки мира Новака это восьмой титул в Мельбурне, но впервые с 2012 года финал с участием серба прошел в пяти сетах. Интересно, что 32-летний теннисист не проиграл ни одного полуфинала и ни одного титульного матча в Австралии.

Теперь в активе серба 17 титулов Большого Шлема: 8 – на Australian Open, 5 – на Уимблдоне, 3 – на US Open и один на "Ролан Гарросе". А вот для 26-летнего Тима это был третий финал в карьере на турнирах Большого шлема и он никак не может взять трофей: на "Ролан Гаррос" в сезонах 2018 и 2019 годов он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, которого в этом году в Мельбурне выбил в полуфинале.

Доминик Тим / Фото: Reuters

Беспроигрышная серия серба в одиночном разряде теперь насчитывает 16 матчей (3 из них – с прошлого сезона в Финале Кубка Дэвиса). Последнее поражение в официальных встречах Джокович потерпел в ноябре прошлого года от Роджера Федерера на Итоговом турнире.

Что касается рейтинга ATP, то после Австралии Тим поднимется с пятой на четвертую строчку, а Новак вернется на первое место и обойдет Надаля.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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