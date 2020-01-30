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Джокович "скушал" Федерера за два часа благодаря космическому удару

30 января, 13:23

Сербскому теннисисту понадобилось всего три сета, чтобы выйти в финал Australian Open

Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, вышел в финал турнира, обыграв своего принципиального визави – третьего сеянного, представителя Швейцарии Роджера Федерера – со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила всего лишь 2 часа 18 минут. Напомним, накануне Федерера оштрафовали за нецензурное высказывание на корте.

Просто космос! Укороченный от Джоковича в матче с Федерером

Действующий чемпион Australian Open Новак Джокович в теннисном "классико" 11 раз подал навылет, активно выиграл 31 очко и совершил 18 невынужденных ошибок. Тогда как на счету Федерера 15 эйсов, 46 виннеров и аж 35 неточностей!

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По личным встречам счет стал уже 27:23 в пользу уроженца Белграда Джоковича, который в финале стартового турнира "Большого шлема" 2020 года поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом, либо с немцем Александром Зверевым, которые выяснят отношения на корте в Мельбурне в пятницу, 31 января.

Напомним, в прошлогоднем финале Australian Open серб Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Смотрите, как заводит публику на теннисе Новак Джокович

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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теннис Новак Джокович Australian Open Роджер Федерер

Источник: Сегодня|Спорт

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