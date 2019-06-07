Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Впервые в финале "Большого шлема" сыграют Барти и Вондроушова

7 июня, 16:17

Ранее теннисистки не проходили дальше второго круга Ролан Гаррос

Маркета доехала до финала Ролан Гаррос
Маркета доехала до финала Ролан Гаррос. Фото: AFP

В финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся 23-летняя австралийка Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова.

Барти, имеющая восьмой номер посева, в полуфинале Ролан Гаррос обыграла 17-летнюю Аманду Анисимову из США со счетом – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В другой паре полуфиналисток Вондроушова за 1 час 48 минут выбила из борьбы британку Йоханну Конту со счетом – 7:5, 7:6 (7:2).

Вондроушова занимает 39-е место в рейтинге WTA. Она обновила свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции, где в 2017 году уступила во втором круге. На турнирах "Большого шлема" она ранее добиралась до четвертого круга US Open (2018).

Барти в Париже раньше не проходила дальше второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019).

Ранее мы писали, что 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Большой шлем, Ролан Гаррос, Эшли Барти, Маркета Вондроушова

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые в финале "Большого шлема" сыграют Барти и Вондроушова". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надежда Киченок не смогла пробиться в финал Ролан Гаррос

Вчера, 16:27

Наша теннисистка проиграла микст вместе с пакистанцем Куреши

Лесю Цуренко оштрафовали на 2500 долларов в Париже

3 июня, 11:25

Теннисистка наказана за то, что получала подсказки от тренера во время матча

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Волга по заказу КГБ СССР: кого сейчас она способна догнать

«Измените речь — изменится жизнь»

Почему желтеют листья у чеснока

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Ученые назвали овощ для снижения давления

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

Вчера, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

5 июня, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Вратарь, карьеру которого едва не погубила песенка про Путина, оказался в шаге от "вышки"

4 июня, 22:09

"Жертве" песни о Путине Антону Яшкову не забили в Одессе: обзор матча плей-офф УПЛ "Черноморец" – "Колос"

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

«Не бойтесь измены»

Когда у человека наступает старость

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь