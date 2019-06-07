Впервые в финале "Большого шлема" сыграют Барти и Вондроушова

Ранее теннисистки не проходили дальше второго круга Ролан Гаррос

Маркета доехала до финала Ролан Гаррос. Фото: AFP

В финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся 23-летняя австралийка Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова.

Барти, имеющая восьмой номер посева, в полуфинале Ролан Гаррос обыграла 17-летнюю Аманду Анисимову из США со счетом – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В другой паре полуфиналисток Вондроушова за 1 час 48 минут выбила из борьбы британку Йоханну Конту со счетом – 7:5, 7:6 (7:2).

Вондроушова занимает 39-е место в рейтинге WTA. Она обновила свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции, где в 2017 году уступила во втором круге. На турнирах "Большого шлема" она ранее добиралась до четвертого круга US Open (2018).

Барти в Париже раньше не проходила дальше второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019).

Ранее мы писали, что 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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