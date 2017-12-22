Вторая ракетка Украины Леся Цуренко: "Пытаюсь не смотреть на десерты"

Теннисный сезон стартует уже 31 декабря в австралийском Брисбене. О подготовке к сезону-2018, а также планах на Новый Год нам рассказала вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

Год наша теннисистка закончила на 42-м месте в рейтинге WTA, заработав около 620 тысяч долларов.

— Леся, как у вас проходит межсезонье? — связались мы со второй ракеткой Украины Цуренко.

— В этом году оно длится пять недель. Акцент — на физподготовке и укреплении организма. За год было несколько травм, но сейчас чувствую себя хорошо. Три недели работали в Киеве, а сейчас на неделю улетели в Дубай. Привыкаю к теплой погоде и к игре на открытом воздухе. На заключительную неделю летим в Брисбен готовиться к турниру.

— Как провели отпуск?

— Решила отдохнуть в любимом городе — Киеве. Почти две недели провела с друзьями и родственниками. Обожаю атмосферу этого города и хожу в рестораны и кафе, где могу полакомиться любимыми блюдами! Например, "Жизнь Замечательных Людей", Milk Bar, "Толстый и Тонкий", Guramma, из итальянской кухни — Bigoli. В Milk Bar пытаюсь не смотреть на десерты, ведь знаю: они невероятно вкусные, и от них тяжело отказаться. Очень люблю грузинскую кухню, особенно хачапури. Но позволяю себе редко — они безумно калорийные. Недавно побывала в галерее IZONE и ходила на баскетбольный матч Украина — Турция во Дворец спорта.

— Планы на Новый год?

— Проведу его в Брисбене. По-настоящему отпраздновать не удается: на следующий день уже играть матч. Большинство игроков наблюдает детский фейерверк в 20:00, и на этом празднование заканчивается.

В социальных сетях Леся Цуренко показала, как в бикини отдыхает в Дубае.

В прошлом сезоне Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько - это ее третий одиночный трофей в карьере. Интересно, что Леся стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше.

Кстати, на Пасху Леся рассказала, чего ей не хватало для счастья.