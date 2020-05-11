"Выпьешь со мной коктейль?" Свитолина предложила попробовать "Ванильную мечту"

Одна из лучших теннисисток мира, украинка Элина Свитолина, вынужденный простой во время карантина старается проводить с пользой. 25-летняя одесситка давно интересовалась здоровым питанием, а теперь стала уделять этой теме значительное время. На днях Свитолина призналась, что не верит в возобновление теннисного сезона.

В понедельник вечером Элина предложила подписчикам в Instagram попробовать ее коктейль-смузи под названием "Ванильная мечта". Девушка составила целую композицию: сама оделась в желтое платье под цвет коктейля и вставила в баночку "зонтик" бело-желтой расцветки. Присела за стол и загадочно прикрыла волосами половину лица. Подписала свое творение Свитолина романтично: "Мечтая о побеге".

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Читайте также: Свитолина рассказала, как мама привела ее в теннис. Сейчас украинка занимает пятое место в мировом рейтинге, хотя наивысшей ее позицией в карьере была третья. В 2020 году она успела завоевать один трофей. Смотрите, как Элина начинала побеждать в мексиканском Монтеррее, где позже выиграла турнир WTA.

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