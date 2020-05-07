"Я не очень верю в возобновление теннисного сезона": первая ракетка Украины о карантине

Элина Свитолина рассказала, что ей сложно психологически проводить много времени дома

Лучшая украинская теннисистка и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина пытается не скучать на карантине, однако периодически пессимистические мысли берут верх над одесситкой. Правда, недавно Свитолина провела день танцев. А вот в очередном комментарии в соцсетях настроение у нее было уже не таким веселым.

25-летняя спортсменка поделилась мыслями в Major Talk о времени эпохи коронавируса:

"Мы с моим парнем [французом Гаэлем Монфисом] сидим дома уже четыре недели и пока будем оставаться на карантине. За все это время из дома выходили лишь трижды: дважды за продуктами и один раз на небольшую прогулку. После трех недель карантина сидеть дома стало очень сложно. Хотя я стараюсь сохранять позитивный настрой и надеюсь, что мы возобновим выступления. Думаю, с точки зрения безопасности неправильно ехать играть в те страны, где пока не решили, можно путешествовать или нет. Но я не очень верю в возобновление сезона. Это выглядит очень сложно".

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Официально теннисные турниры отменены до середины июля. Хотя в кулуарах говорили, что возможную дату возобновления соревнований подвинут уже на август.

На днях Свитолина рассказала о финансовых трудностях из-за карантина: "90% наших контрактов урезали".

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