Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Я не очень верю в возобновление теннисного сезона": первая ракетка Украины о карантине

7 мая, 09:59

Андрей Фоменко

Элина Свитолина рассказала, что ей сложно психологически проводить много времени дома

Лучшая украинская теннисистка и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина пытается не скучать на карантине, однако периодически пессимистические мысли берут верх над одесситкой. Правда, недавно Свитолина провела день танцев. А вот в очередном комментарии в соцсетях настроение у нее было уже не таким веселым.

25-летняя спортсменка поделилась мыслями в Major Talk о времени эпохи коронавируса:

"Мы с моим парнем [французом Гаэлем Монфисом] сидим дома уже четыре недели и пока будем оставаться на карантине. За все это время из дома выходили лишь трижды: дважды за продуктами и один раз на небольшую прогулку. После трех недель карантина сидеть дома стало очень сложно.

Хотя я стараюсь сохранять позитивный настрой и надеюсь, что мы возобновим выступления. Думаю, с точки зрения безопасности неправильно ехать играть в те страны, где пока не решили, можно путешествовать или нет. Но я не очень верю в возобновление сезона. Это выглядит очень сложно".

Читайте, как семья украинского олимпийского чемпиона в США проводит карантин.

Реклама

Официально теннисные турниры отменены до середины июля. Хотя в кулуарах говорили, что возможную дату возобновления соревнований подвинут уже на август.

На днях Свитолина рассказала о финансовых трудностях из-за карантина: "90% наших контрактов урезали".

Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где взяла главный приз

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

возобновление карантин теннис сезон Элина Свитолина Гаэль Монфис

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннис
Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннисТеннис
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко : откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила
Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантинеДругие
"Мы не знаем, какие будут последствия": первая ракетка Украины – о вакцине от коронавирусаТеннис
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...