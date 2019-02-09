WTA назвала "Прорывом месяца" выступление Даяны Ястремской в январе
Украинская теннисистка выиграла турнира в Хуахине и дошла до третьего круга Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака по итогам опроса на сайте WTA завоевала звание лучшей теннисистки января. В голосовании она опередила двух теннисисток из Чехии – Петру Квитову и Каролину Плишкову.
В первом месяце года 21-летняя Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии. В полуфинале турнира она обыграла Плишкову, а в финале – Квитову. Благодаря этому успеху Наоми впервые в карьере заняла первое место в рейтинге WTA. Напомним, Осака также стала чемпионкой Открытого чемпионата США – 2018.
В номинации "Прорыв января" победу одержала украинка Даяна Ястремская. В опросе 18-летняя теннисистка набрала более 46% голосов и опередила двух американок – Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз.
Ястремская стала победительницей турнира в Хуахине, обыграв по ходу соревнований экс-первую ракетку мира из Испании Гарбинье Мугурусу. Этот трофей стал вторым в карьере Даяны. Кроме того, украинка пробилась в третий круг Australian Open, где уступила еще одной экс-первой ракетке мира американке Серене Уильямс. В обновленном рейтинге WTA Ястремская занимает 34-ю строчку и является самой молодой теннисисткой в топ-50.
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