Юная украинская теннисистка Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге

19-летняя Даяна Ястремская поднялась на рекордное для себя 32-е место в мировом рейтинге теннисисток

Даяна Ястремская. Фото: Instagram

26 мая был опубликован обновленный рейтинг теннисисток WTA. 19-летняя украинка Даяна Ястремская, выигравшая накануне свой третий титул WTA, поднялась на 10 позиций и установила новый личный рекорд – 32-е место в мировой классификации. Даяна все еще третья ракетка Украины, но вплотную приблизилась ко второй – Лесе Цуренко, которая на этой неделе занимает 27-ю позицию. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой девятую строчку мирового рейтинга, а Катерина Козлова опустилась на 67-е место (минус одна позиция). Успешное выступление Марты Костюк в Страсбурге позволило ей подняться на 206-е место (+58).

Даяна Ястремская: фото из Instagram

Даяна Ястремская

Украинки в рейтинге WTA

Напомним, что в конце прошлого года лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей Итогового чемпионата WTA:

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