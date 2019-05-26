Юная украинская теннисистка Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге
19-летняя Даяна Ястремская поднялась на рекордное для себя 32-е место в мировом рейтинге теннисисток
26 мая был опубликован обновленный рейтинг теннисисток WTA. 19-летняя украинка Даяна Ястремская, выигравшая накануне свой третий титул WTA, поднялась на 10 позиций и установила новый личный рекорд – 32-е место в мировой классификации. Даяна все еще третья ракетка Украины, но вплотную приблизилась ко второй – Лесе Цуренко, которая на этой неделе занимает 27-ю позицию. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой девятую строчку мирового рейтинга, а Катерина Козлова опустилась на 67-е место (минус одна позиция). Успешное выступление Марты Костюк в Страсбурге позволило ей подняться на 206-е место (+58).
Даяна Ястремская: фото из Instagram
Украинки в рейтинге WTA
|Место
|Изменение
|Теннисистка
|Возраст
|Очки
|Турниров
|9
|0
|Элина Свитолина
|24
|3967
|18
|27
|0
|Леся Цуренко
|29
|1767
|18
|32
|△10
|Даяна Ястремская
|19
|1579
|24
|67
|▽1
|Катерина Козлова
|25
|840
|29
|151
|△1
|Ангелина Калинина
|22
|394
|24
|202
|△3
|Катарина Завацкая
|19
|285
|32
|206
|△58
|Марта Костюк
|16
|282
|15
|230
|▽2
|Дарья Лопатецкая
|16
|254
|12
|288
|△3
|Валерия Страхова
|23
|175
|34
|316
|▽13
|Ольга Янчук
|24
|145
|20
Напомним, что в конце прошлого года лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей Итогового чемпионата WTA:
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