Еще один участник чемпионата мира в России огласил свою заявку

В понедельник, 14 мая, сборная Ирана опубликовала заявку на финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России. В предварительный состав попали 34 футболиста, ближе к началу турнира будет определена окончательная заявка, куда войдут 23 игрока. На групповом этапе Иран сыграет с командами Португалии, Испании и Марокко.

Вратари: Алиреса Бейранванд ("Персеполис"), Хоссейн Хоссейни ("Эстегляль"), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан"), Амир Абедзаде ("Маритиму", Португалия).

Защитники: Рамин Резаэян ("Остенде", Бельгия), Вурия Гафури ("Эстегляль"), Стивен Бейташур ("Лос-Анджелес", США), Джаляль Хоссейни ("Персеполис"), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падидех"), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд", Катар), Мохамед Ансари ("Персеполис"), Педжман Монтазери ("Эстегляль"), Маджид Хоссейни ("Эстегляль"), Милад Моххамади ("Ахмат", Россия), Нур Омид Бевель ("Эстегляль"), Саид Агаи ("Сепахан"), Рузбех Чешми ("Эстегляль").

Полузащитники: Саид Эззатоллахи ("Амкар", Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Ахмад Абдуллазаде ("Фулад"), Саман Годдос ("Эстерсунд", Швеция), Мехди Тораби ("Сайпа"), Ашкан Дежага ("Ноттингем Форест", Англия), Омид Эбрахими ("Эстегляль"), Эхсан Хажсафи ("Олимпиакос", Греция), Али Карими ("Сепахан"), Соруш Рафиэи ("Аль-Хор", Катар), Али Голизадех ("Сайпа"), Вахид Амири ("Персеполис").

Нападающие: Алиреза Яханбакш ("АЗ Алкмар", Голландия), Карим Ансарифард ("Олимпиакос", Греция), Мехди Тареми ("Аль-Гарафа", Катар), Сердар Азмун ("Рубин", Россия), Реза Гучаннеджад ("Херенвен", Голландия), Кавех Резаи ("Шарлеруа", Бельгия).

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.