ФИФА внесет поправки в регламент ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) 16 марта в колумбийской Боготе проведет заседание, на котором будут рассмотрены поправки в регламент проведения чемпионата мира 2018 года.



По информации пресс-службы ФИФА, изменения в регламенте коснутся внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) и ее использование на мундиале в России, а также применение четвертой замены в дополнительное время матча.



Кроме того, на заседании будет закрыт прием заявок на проведение чемпионата мира 2026 года. По информации пресс-службы ФИФА, на данный момент поступили только две заявки. Сообщается, что принять чемпионат мира хотят Марокко, а также Канада, США и Мексика, отправившие совместную заявку.



Ранее ФИФА объявила дату определения списка арбитров на чемпионат мира-2018. Это случится после двухнедельного семинара в Дубае, который завершится 25 марта.

Ранее стало известно, что УЕФА заработал на квалификации ЧМ-2018 один миллиард евро. Доходы организации за финансовый год выросли на 6%.

Напомним, что сборную России могут отстранить от домашнего чемпионата мира за допинг. Стало известно, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018.