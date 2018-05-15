Москва на границе с Украиной, Сочи в Турции: перед ЧМ-2018 в Волгограде шокировали картой мира

Сегодня, 09:53

В новом терминале, построенном к мундиалю, повесили смешную карту

Стадион в Волгограде. Фото AFP
Стадион в Волгограде. Фото AFP

В международном аэропорту Волгограда в преддверии старта чемпионата мира по футболу-2018 открылся новый терминал. Пассажиры были шокированы картой мира, которую разметили в аэропорту.

Москва оказалась на границе с Украиной, Санкт-Петербург съехал на юг, Самара и Челябинск мигрировали в Казахстан, Сочи – в Турцию, Дубай – в Сирию, Симферополь – в Молдове, Ираклион – в Болгарию.

Хуже всех пришлось тайскому Пхукету, который проделал путь в 5,7 тысячи километров и оказался на месте Тегерана.

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Интересно, что в апреле Волгоград также попадал в курьезные сводки. Оказалось, что на "Волгоград Арене", которая примет матчи мундиаля, в туалетах не установили перегородки. И это при том, что стадион уже был сдан в эксплуатацию.

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.
футбол, карта, ЧМ-2018, волгоград

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Источник:

Eurosport

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