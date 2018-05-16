Наш легион мундиаля: кто из чемпионата Украины поедет на ЧМ-2018

Как минимум двое игроков из чемпионата Украины поедут на ЧМ-2018. Хавбеки "Шахтера" Фред и Тайсон попали в окончательную заявку сборной Бразилии. В список из 23 футболистов вошли также трое экс-"горняков": Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста. В атакущей линии у "селесао" еще Неймар, Фирмино, Жезус, Коутиньо. "Я уверен, что мы выбрали самых лучших", – сказал наставник "пентакампеонов" Тите. По сравнению с мундиалем 4-летней давности колония нынешних и бывших "наших" в лагере пятикратных чемпионов мира увеличилась с трех до пяти игроков. В 2014-м, напомним, за бразильцев пылили Фернандиньо, Виллиан и Бернард.

Реальные шансы на поездку в Россию имеют еще два представителя украинской Премьер-лиги – динамовцы Йосип Пиварич и Томаш Кендзера, попавшие в расширенные составы сборных Хорватии и Польши соответственно. Наставник "клетчатых" Златко Далич свой окончательный выбор должен сделать 21 мая, а рулевой "кадры" Адам Навалка – 4 июня. В предварительном списке балканцев также фигурируют трое бывших игроков из чемпионата Украины: экс-динамовец Домагой Вида ("Бешикташ"), экс-днепровцы Иван Стринич ("Сампдория") и Никола Калинич ("Милан"). Кроме того, на период ЧМ в тренерский штаб хорватской сборной войдет Огнен Вукоевич, работающий нынче в "Динамо" менеджером по балканским странам. По его словам, президент "бело-синих" Игорь Суркис дал ему "творческий отпуск" до конца мундиаля, во время которого Вуко рассчитывает помочь своей национальной команде в качестве скаута, отвечающего за анализ соперников. Кстати, ближайшим из них будет не кто иной, как Бразилия. Две самые "украинские" команды предстоящего ЧМ 3 июня проведут контрольный матч в Ливерпуле.

Возможна поездка на ЧМ еще двух не чужих нам персонажей. В расширенную заявку сборной Португалии попал принадлежащий "Динамо" защитник испанского "Хетафе" Виторину Антунеш. А в списке поляков нашлось место для экс-форварда "бело-синих" Лукаша Теодорчика.