Тайсон и Фред вошли в состав сборной Бразилии на чемпионат мира в России

Два действующих и три бывших игрока донецкого клуба сыграют на мундиале

Сборная Бразилии огласила состав на финальную часть чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России. В окончательную заявку команды попали два представителя чемпиона Украины донецкого "Шахтера" – Фред и Тайсон. Также в списке Тите присутствуют бывшие "горняки" Виллиан, Фернандиньо и Дуглас Коста.

Еще два потенциальных сборника от "Шахтера" Бернард и Исмаили приглашение в национальную команду не получили. Также в списке отсутствует защитник "ПСЖ" Дани Алвес, получивший недавно тяжелую травму.

На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Алиссон ("Рома", Италия), Кассио ("Коринтианс").

Защитники: Данило ("Манчестер Сити", Англия), Фагнер ("Коринтианс"), Марсело ("Реал", Англия), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Тиаго Силва, Маркиньюс (оба – "ПСЖ", Франция), Миранда ("Интер", Италия), Педро Жеромел ("Гремио").

Полузащитники: Виллиан ("Челси", Англия), Каземиро ("Реал", Испания), Фернандиньо ("Манчестер Сити", Англия), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба – "Барселона", Испания), Фред ("Шахтер", Украина), Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань", Китай).

Нападающие: Неймар ("ПСЖ", Франция), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия).

Напомним, что украинец Никита Рукавица попал в предварительную заявку сборной Австралии на мундиаль.

А динамовец Томаш Кендзера попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018.

Кроме того, в сборную Хорватии вызван защитник "Динамо" Киев Йосип Пиварич.