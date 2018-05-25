Презентован гимн чемпионата мира в России в исполнении Уилла Смита

Сегодня, 12:53

Вместе с известным актером компизицию исполняют Ники Джем и Эра Истрефи


Вышел официальный гимн чемпионата мира 2018 года, который пройдет с 14 июля по 15 июня в России. Его исполняют известный актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит вместе с американским певцом Ники Джемом и албанской исполнительницей Эрой Истрефи. Продюсированием композиции Live It Up занимался американский продюсер Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo.

Напомним, в марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн к ЧМ-2018. Деруло исполнит ее на открытии турнира 14 июня на стадионе "Лужники" перед матчем Россия – Саудовская Аравия.

Российскую версию гимна ЧМ-2018 исполнит запрещенный в Украине рэпер Баста. Василий Вакуленко включен в "черный список" Министерства культуры Украины. Ему запретили въезд сроком на три года за то, что Баста в августе 2015 года выступал в оккупированном Крыму.

Также стало известно, что британские фанаты собрались устроить в России третью мировую войнуОб этом в интервью Daily Star рассказал анонимный представитель группировки Smoggies Elite.
футбол, гимн, ЧМ-2018, Уилл Смит

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