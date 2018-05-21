Сборная Испании назвала окончательный состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал футболистов, которые выступят на чемпионате мира-2018. Что интересно, тренер не стал объявлять расширенный состав, а вызвал 23 игроков, которые войдут в окончательную заявку. В этот список не попали такие известные исполнители, как Альваро Мората и Сеск Фабрегас.

Заявка сборной Испании:

вратари – Кепа Аррисабалага ("Атлетик"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия);

защитники – Жорди Альба ("Барселона"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Дани Карвахаль ("Реал"), Начо Фернандес ("Реал"), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад"), Херард Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал");

полузащитники - Иско Аларкон ("Реал Мадрид"), Тиаго Алькантара ("Бавария", Германия), Серхио Бускетс ("Барселона"), Давид Силва ("Манчестер Сити", Англия), Андреас Иньеста ("Барселона"), Сауль Ньигес ("Атлетико Мадрид"), Коке ("Атлетико Мадрид"), Марко Асенсио ("Реал Мадрид"), Лукас Васкес ("Реал Мадрид");

нападающие – Яго Аспас ("Сельта"), Диего Коста ("Атлетико Мадрид"), Родриго Морено ("Валенсия").

Испанцы на групповом этапе ЧМ-2018 сыграют со сборными Португалии, Ирана и Марокко.

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