Сборная Испании продлила контракт с главным тренером до 2020 года

Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером сборной Испании Хуленом Лопетеги. Новое соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Хулен Лопетеги возглавил команду летом 2016 года, сменив у руля "Красной фурии" Висенте дель Боске. Испанцы вышли в финальную часть чемпионата мира-2018, заняв первое место в отборочной группе – команда не потерпела ни одного поражения в 10 матчах.

Ранее Лопетеги возглавлял сборные Испании различных возрастов, которые приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков не старше 19 и 21 года. С 2014 по 2016 год он тренировал португальский "Порту".

Испанская команда на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Ранее сборная Испании назвала окончательный состав на чемпионат мира 2018 года. В заявку не попали такие известные исполнители, как Альваро Мората и Сеск Фабрегас.

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